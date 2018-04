Sismo en Turquía deja más de 40 heridos

Agencia

Turquía.- Un terremoto de magnitud 5,1 ha sido registrado en la madrugada de este martes en el distrito de Samsat de la provincia de Adiyaman. Según informa la Administración de Prevención y Extinción de Consecuencias de Emergencias (AFAD por sus siglas en turco), el foco se localizó a una profundidad de 7 kilómetros.

De acuerdo con el portal de noticias RT, al menos 39 personas han resultado heridas a consecuencia del terremoto, ha informado el ministro de Sanidad turco, Ahmet Demircan, cuyas palabras recoge la agencia Anadolu. 35 de ellas han recibido asistencia médica. El político afirmó que no hay pacientes graves.

"Las autoridades llevan a cabo el trabajo para determinar la escala del daño, extinguir sus consecuencias y asistir a la población"

El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, confirmó que el temblor no ha dejado ninguna víctima mortal. "Hay daños materiales.

"Han sido afectados varios edificios. Las autoridades llevan a cabo el trabajo para determinar la escala del daño, extinguir sus consecuencias y asistir a la población", dijo el político.

