‘Terrible y despreciable’, Vaticano condena el ataque de Hamas contra Israel

El Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha tachado de "terrible y despreciable" el ataque perpetrado este fin de semana por el grupo terrorista Hamás contra Israel.

Así lo ha expresado este lunes, al comienzo de una conferencia sobre los documentos del pontificado de Pío XII y las relaciones judeocristianas, en la Pontificia Universidad Gregoriana.

The Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, expresses the Pope's sorrow for the outbreak of war in the Holy Land, expressing hopes that reason will prevail over violence.https://t.co/1QBUcunmHl