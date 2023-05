Terror en las alturas: pasajero abre puerta en pleno vuelo del Asiana Airlines

Un pasajero abrió en pleno vuelo una puerta en un avión de Asiana Airlines, lo que provocó una fuerte ráfaga de aire dentro de la cabina y heridas leves a 12 personas. La nave pudo aterrizar sin problemas en un aeropuerto surcoreano, dijeron funcionarios de la aerolínea y el gobierno el viernes.

Algunas personas a bordo del Airbus 321 de Asiana Airlines trataron de detener al pasajero mientras trataba de forzar la puerta, que pudo abrir parcialmente, precisó el ministerio de Transportes.

La policía aeroportuaria detuvo al pasajero bajo sospechas de violar la ley de seguridad de la aviación, señalo el ministerio en un comunicado. No se dieron a conocer su identidad ni sus motivos posibles.

La ley prohíbe a los pasajeros manipular las puertas y otros elementos a bordo e incluye sanciones de hasta 10 años de prisión.

El avión con 194 personas a bordo se dirigía a Degu, en el sureste del país, desde la isla de Jeju. El viaje dura normalmente una hora y el incidente se produjo cuando el avión se acercaba al aeropuerto de Daegu a una altura de 213 metros (700 pies).

Un video tomado aparentemente por una persona a bordo y publicado en redes sociales muestra el cabello de varios pasajeros agitado por la ráfaga de aire que entra por la puerta semiabierta.

Entre los pasajeros había un equipo de atletas adolescentes que viajaban a una competencia. Algunos gritaron y lloraron de pánico, declaró su entrenador, no identificado, citado por la agencia noticiosa Yonhap.

