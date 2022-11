Texas enviará tanques a la frontera con México tras declarar “invasión”

Luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, declarara "invasión" la llegada de migrantes a la frontera del estado con México, ahora se prepara para enviar efectivos y tanques, según un documento de planificación obtenido por el diario The Texas Tribune.

La orden, emitida la semana pasada por funcionarios del Departamento Militar de Texas al cuartel general que supervisa la Operación Lone Star, revela que la Guardia Nacional desplegará pronto 10 vehículos blindados de transporte de personal M113 en la frontera.

Según la orden, unos 50 soldados serán entrenados para manejar los vehículos, que serán colocados en 10 puntos clave en la frontera.

Además, el Departamento Militar de Texas anunció en un comunicado el aumento de "los vuelos de aviones y los esfuerzos de seguridad" en la frontera.

El Texas Tribune buscó, sin éxito, comentarios de la oficina de Abbott sobre el envío de tanques.

El gobernador lanzó en marzo de 2021 la operación Estrella Solitaria, con el envío de miles de soldados y policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas a la frontera.

Hace unos días declaró "invasión" la llegada de migrantes y anunció una serie de medidas, incluyendo algunas que ya se aplican, como el envío de la Guardia Nacional y la detención y devolución inmediata de migrantes encontrados al cruzar la frontera.

I also sent a letter demanding the Biden Admin. classify Mexican drug cartels operating in Texas as terrorist organizations.



Texas is stepping up to get these gangs & deadly drugs off our streets. pic.twitter.com/nhfeVo2ESm