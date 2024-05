Texas indulta a exmilitar que mató a manifestante de ‘Black Lives Matter’

El gobernador de Texas, Greg Abbott, perdonó al exsargento del ejército estadounidense, Daniel Perry, por disparar con un arma de fuego a un manifestante de ‘Black Lives Matter’ en 2020.

Hace un año, Perry fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a pasar 25 años de prisión tras dispararle ‘en defensa propia’ a Garrett Foster de 28 años mientras conducía hacia una protesta en Austin, Texas.

"Texas tiene una de las leyes de autodefensa 'Stand Your Ground' más estrictas que no puede ser anulada por un jurado o un fiscal de distrito progresista. Agradezco a la Junta por su investigación exhaustiva y apruebo su recomendación de indulto", señaló Abbott en un comunicado que compartió en la red social X (antes Twitter).

My statement regarding the pardon of Sgt. Daniel Perry. pic.twitter.com/t7UMWdeOV2