Texas responde a crisis fronteriza con base militar cerca de México

Ayer, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reveló en una conferencia de prensa un plan estratégico para establecer una base militar de vanguardia en las proximidades de la frontera con México.

Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar un alojamiento estratégico para los soldados de la Guardia Nacional, quienes desempeñan un papel crucial en la respuesta a la crisis fronteriza que actualmente enfrenta la región.

Texas is expanding our border security efforts by building a new Forward Operating Base in Eagle Pass.



This base camp will house Texas National Guard soldiers deployed to respond to Biden’s border crisis.



Texas will continue to use every tool and strategy to hold the line.