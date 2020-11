El Día de Acción de Gracias podría ser "superpropagador" del covid

Washington.- Los estadounidenses están celebrando el feriado de Acción de Gracias en medio de una pandemia que no afloja y que ha causado la muerte de más de un cuarto de millón de personas en Estados Unidos.

Pavos y pasteles seguirán saliendo de los hornos, el fútbol americano seguirá en las pantallas, las familias aún agradecerán y conversarán animadamente sobre política, pero este feriado ha sido alterado grandemente luego de meses llenos de dolor y penurias: muchas celebraciones llevan la carga de la muerte de seres queridos, otras han sido canceladas o reducidas, ante el aumento de las infecciones.

Llamadas por Zoom y FaceTime se han vuelto típicas para conectarse con familiares que no quieren viajar. Muchos menos voluntarios están ayudando en las cocinas para pobres o centros comunitarios. Un departamento de salud en Utah ha estado entregando cajas de comida a residentes que están infectados con el virus y no pueden ir de compras. Un hogar de ancianos en Nueva York está ofreciendo visitas en auto para familiares de residentes que no desean pasarse el feriado a solas.

En Washington, la capital, el centro de convenciones está vacío, a diferencia de años previos, cuando los voluntarios trabajaban para servir cenas a unas 5 mil personas. En la era del distanciamiento social, ese evento auspiciado tuvo que ser reinventado.

Antes del feriado, los organizadores entregaron a 20 organizaciones sin fines de lucro 5 mil bolsas, cada una con accesorios invernales, desinfectante de manos y una mascarilla, así como 5 mil cajas que incluían un sándwich de pavo, condimentos, ensalada de papa, una galletita y cubiertos.

Muchos decidieron quedarse en casa, pero no todo el mundo siguió ese ejemplo. Millones de estadounidenses compraron boletos para volar a alguna parte para el feriado, atestando aeropuertos pese a ruegos de las autoridades de evitar viajes y reuniones.

Ante tal situación, Estados Unidos podría ver una explosión de infecciones por covid-19 en las semanas posteriores al Día de Acción de Gracias, advirtió el martes el analista médico de CNN, el Dr. Jonathan Reiner.

“Es potencialmente la madre de todos los eventos de superpropagación”, de acuerdo con Reiner.

Los analistas consideran que las personas que salen de todos los aeropuertos de Estados Unidos llevarán el virus con ellos y lo repartirán por todo el país.

El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre y en Canadá el segundo lunes de octubre. Es la ocasión en que se organizan reuniones familiares, o entre amigos, y el momento en que los estadounidenses manifiestan su agradecimiento por la libertad que disfrutan, así como por los alimentos, el hogar y su estilo de vida.

El origen de esta tradición se remonta a una comida que compartieron los colonos de Plymouth, actual estado de Massachussetts, con los indios wampanoag en 1621, para celebrar la cosecha del otoño y agradecerles que las tribus locales les ayudaran a sobrevivir al duro invierno, al enseñarles a cazar, a pescar.

Hoy día, es uno de los eventos más importantes del calendario de celebraciones en Estados Unidos, y marca el inicio de la temporada navideña, justamente al día siguiente de la gran cena, con el llamado Black Friday.

(Con información de AP y CNN).