Theresa May anuncia su renuncia, pide a diputados apoyar Brexit

Londres.- Theresa May dimitirá a cambio de que se apruebe su plan en el Parlamento. Sin embargó, la primera ministra no aclaró cuándo lo hará.

La primera ministra Theresa May anunció este miércoles ante los legisladores conservadores de su partido que dimitirá antes de la próxima fase de las negociaciones del Brexit.

"He escuchado muy claramente el estado de ánimo de los parlamentarios conservadores. Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque, y un nuevo liderazgo, en la segunda fase de las negociaciones del Brexit y no me interpondré en ese camino”, dijo May, en una transcripción del mensaje que publicó The Guardian.

De acuerdo con Notimex, May señaló en una reunión con el Comité de 1922 de los conservadores que dejaría el camino abierto a otro líder conservador, tras escuchar las demandas de los diputados para un nuevo equipo de liderazgo, sin embargo no especificó la fecha de su renuncia.

"Estoy preparado para dejar este trabajo antes de lo que pretendía para hacer lo correcto para nuestro país y nuestro partido", indicó.

El anuncio de dimisión de May propiciaría un amplio respaldo de los legisladores euroescépticos a su plan de salida del bloque comunitario.

Este miércoles la Cámara de los Comunes tiene previsto discutir varias propuestas alternativas al Brexit que serán votadas en las próximas horas.