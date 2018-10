Theresa May inicia discurso ¡bailando Dancing Queen!

Agencia

REINO UNIDO.- Se preveía la primera ministra británica, Theresa May, adoptara este miércoles un tono optimista en su discurso durante el congreso anual del Partido Conservador, pero seguramente pocos se esperaban que la premier lo llevara hasta el extremo de entrar en el escenario bailando el tema de Dancing Queen de ABBA a su particular estilo. El auditorio la ovacionó y las redes sociales empezaron a sacar humo.

Alegre y divertida, tras el baile la líder británica volvió a reiterar a los líderes de la Unión Europea de nuevo que Reino Unido no se dobla ante las voluntades de Bruselas, reporta el sitio web La Vanguardia.

“Reino Unido no teme salir sin acuerdo si tenemos que hacerlo”, afirmó May. “Pero tenemos que ser sinceros sobre esto. Salir sin un acuerdo, introducir aranceles y costosos controles en la frontera, sería un mal resultado para Reino Unido y para la UE”. “Será duro al principio”, pero “la resistencia” del pueblo británico permitirá que el país salga adelante, aventuró.

Las reacciones por el baile

Prime Minister Theresa May dances on stage to ABBA's Dancing Queen as she prepares to give her speech to the Conservative Party conference



Watch live: https://t.co/UdYThWRiJQ#CPC18 pic.twitter.com/AglmVE8Q5R — ITV News (@itvnews) 3 de octubre de 2018

En medio del desconcierto, el embajador de Suecia en el Reino Unido elogió la audaz entrada de May, reporta Huffington Post.

“Como embajador sueco solo puedo decir 'bravo' a Theresa May por iniciar su discurso bailando Dancing Queen”, tuiteó.

As Swedish Ambassador I can only say Bravo to @theresa_may for starting her conference speech with ABBA’s Dancing Queen. #CPC18 — Torbjörn Sohlström (@sohlstromt) 3 de octubre de 2018

“Theresa May llegó bailando Dancing Queen. Y la gente se volvió loca. Esto no es una broma.”

Theresa May comes ondancing to Dancing Queen. And people are going bonkers. This is not a joke. — (((Dan Hodges))) (@DPJHodges) 3 de octubre de 2018

“Entrada extraordinaria con Dancing Queen de la primera ministra al escenario de la conferencia acompañada de sus característicos movimientos de baile”.

Extraordinary “dancing Queen” entry from the PM to the conference stage accompanied by her signature dance moves.



Can’t quite believe that I just saw that. — Faisal Islam (@faisalislam) 3 de octubre de 2018

Aún no se sabe lo que piensa el compositor del clásico de ABBA, el apasionadamente anti-brexit Björn Ulvaeus, pero HuffPost UK lo buscó para conocer su opinión.

Como si todo esto no fuera lo suficientemente desafinado, la acartonada Theresa May hizo una broma real.

Y luego siguió con otra broma, ambas en referencia al año pasado cuando una tos tediosa y un derruido escenario arruinaron su discurso de 2017.

Dijo: "Tendrán que disculparme si toso durante este discurso. He estado despierta toda la noche colgando del telón de fondo".

También destacó los esfuerzos de reconstrucción antes de la Segunda Guerra Mundial "donde los antiguos enemigos se convierten en amigos".

Dijo: “Debemos recuperar ese espíritu de propósito común porque la lección de esa generación notable es clara: si nos reunimos, no hay límite para lo que podemos lograr”. “Nuestro futuro está en nuestras manos”.