Theresa May renuncia: deja el cargo de primera ministra

LONDRES.- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May ha anunciado este viernes su dimisión al cargo y a la dirigencia del Partido Conservador del Reino Unido. Tres años después de que el referéndum del Brexit forzara la renuncia de su predecesor, David Cameron, May ha acabado tirando la toalla por haber sido incapaz de manejar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La primera ministra hará efectiva su dimisión el próximo 7 de junio para poder recibir con relativa normalidad al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene previsto realizar una visita oficial al país entre el 3 y el 5 de junio, informa el portal web del periódico El País.

"Ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país", ha dicho May a las puertas de la que durante tres años ha sido su residencia oficial. Un breve discurso al final del cual la primera ministra no ha podido evitar que se quebrara su voz. "Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en ocupar el cargo, pero no seré la última", ha señalado.