Tiburón ataca a una niña en la playa

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- Una niña de 10 años fue mordida en las piernas por un tiburón en una playa del condado de St. Johns, en la costa noreste de Florida, y tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona, donde le dieron 40 puntos de sutura, informaron hoy medios locales.

De acuerdo con información de The New Herald, el suceso se produjo el fin de semana pasado en Crescent Beach, cuando Peyton Shields se encontraba en el agua disfrutando de un día de playa por su cumpleaños con su familia y fue atacada por un tiburón, recogió el canal local WJXT.

Se desconoce todavía la especie de tiburón que mordió a la menor en las piernas y una mano cuando esta intentó alejar al escualo.

Los padres de la niña se hallaban en la playa cuando oyeron los gritos de su hija y pensaron que se trataba de una medusa que le había picado en el agua, pero pronto vieron la sangre y comprendieron que se trataba de algo más grave.

“Salía sangre de su mano y comencé a decir ‘¿qué está pasando?’, y, al salir ella del agua, vi que salía mucha más sangre de la mitad inferior de sus piernas”, contó al medio el padre, Steve Shields.

De inmediato, los padres de la niña presionaron las heridas con una toalla y llamaron a la línea de emergencia 911.

La menor fue trasladada al hospital Flagler Hospital, donde los facultativos cerraron sus heridas con numerosos puntos de sutura.

Pese a que en el momento del ataque del tiburón había más niños bañándose, Shields fue la única a la que mordió el escualo.

“Miss Costa”, un tiburón blanco hembra de mil 688 kilos, fue visto esta semana nadando en el Golfo de México, cerca de la costa de Florida, por lo que las autoridades estadounidenses le siguen la pista.

where am I watching #GameOfThornes tonight? oh just off the coast of the florida panhandle #panamacity



way more excited for this than any shark should be...not even a little ashamed pic.twitter.com/RgVbbKtlzt