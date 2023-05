Tifón Mawar: autoridades se preparan y Guam habilita refugios

Las autoridades de Guam advirtieron a quienes no viven en casas de hormigón que busquen seguridad en otras partes, y los refugios empezaron a llenarse a la espera del tifón Mawar, una poderosa tormenta que podría propinarle al territorio estadounidense en el Pacífico el mayor golpe en dos décadas.

La gobernadora Lou Leon Guerrero pidió a los habitantes que mantengan la calma y se preparen para Mawar, que según el Servicio Meteorológico Nacional podría llegar al sur de Guam el miércoles alrededor del mediodía.

For #TimelapseTuesday we're featuring 4-day infrared imagery via Japan's #Himawari9 satellite of #SuperTyphoon Mawar's path in the Pacific towards Guam.



At the last report, #Mawar had sustained winds of 155 mph.



