Time nombra Persona del Año al líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy

La famosa revista Time designó este miércoles, al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Persona del Año “por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo”.

El editor en jefe Edward Felsenthal dijo que la elección de Zelenskyy (junto con “el espíritu de Ucrania”) fue “la más nítida que se recuerde”.

Comediante que se volcó a la política y fue elegido presidente de Ucrania en 2019, Zelenskyy se ha dedicado incansablemente desde la invasión rusa el 24 de febrero a inspirar a su país en la resistencia y para obtener apoyo internacional.

Felsenthal dijo que la decisión de Zelenskyy cuando comenzó la guerra de “no huir de Kiev, sino de quedarse y buscar apoyo fue crucial”.

