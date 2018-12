Time nombra a 'Guardianes de la Verdad' como 'personajes del año'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La revista 'Time' anunció este martes su elección para la 'Persona del Año', que en este 2018 fue otorgada al periodista saudita Jamal Khashoggi y otros comunicadores encarcelados, asesinados o atacados, bajo el título 'Guardianes en la guerra por la Verdad'.

Además del columnista saudita, 'Time' destacó al equipo de 'The Capital Gazette', a los reporteros birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Ooy a la editora filipina Maria Ressa, informó Tribuna.

Edward Felsenthal, CEO de la publicación, destacó que es la primera vez en la historia que 'Time' elige a una persona fallecida.

"Es muy raro que la influencia de una persona crezca tan inmensamente tras su muerte", consideró.

El staff de 'The Capital Gazzette' sufrió un tiroteo masivo en junio, a las afueras de Annapolis en Maryland. El atacante mató a cinco personas e hirió gravemente a varias en el ataque a la redacción del periódico.

Por su parte, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, reporteros de Reuters, fueron declarados culpables de revelar secretos oficiales de Myanmar, en un caso que desafió la libertad de prensa y que los tiene en prisión desde diciembre de 2017.

Maria Ressa, directora del portal 'Rappler', uno de los medios más influyentes de Filipinas y críticos con el presidente Rodrigo Duterte, está acusada de evadir impuestos, pero achaca los cargos a una campaña de intimidación por parte del autoritario presidente.

"Por correr grandes riesgos en la búsqueda de las grandes verdades, por la imperfecta pero esencial pesquisa de los hechos que son básicos para el discurso civil, por hablar alto y claro", destacó Felsenthal, quien también es editor en jefe de la publicación.

La distinción llega en un momento en que la prensa norteamericana es habitualmente atacada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha llamado "enemigo del pueblo" en varias oportunidades a los medios críticos con su gestión.

⚡️ “TIME Person of the Year 2018: The Guardians”https://t.co/iNBTzMi22b pic.twitter.com/CjUFYAxc5i