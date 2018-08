Reportan un tirador activo en el Hospital Wright-Patt

Agencia

Ciudad de México.- "Hoy aproximadamente a las 12:40, los servicios de emergencia de la base, entre ellos las fuerzas de seguridad y el departamento de bomberos, respondieron a un incidente reportado en el edificio 830, el Hospital Wright-Patt", reza un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la base.

De acuerdo con el portal de noticias RT, más tarde, agregaron que el incidente está relacionado con la presencia de un tirador activo en el hospital de la base. "Se ha ordenado al personal de la base que se refugie hasta que se haya investigado el incidente", escribieron representantes de la base en la red social. Según algunas informaciones, el atacante puede estar atrincherado dentro del hospital.

At approximately 12:40 p.m. today, base emergency responders, including security forces and fire department, responded to a reported incident in building 830, the Wright-Patt Hospital. There are no additional details at this time. Information will be released as it is available

En la Base Wright-Patterson, situada cerca de Dayton (Ohio), trabajan más de 27.000 empleados.

Our first priority in any emergency incident is to protect the men and women at Wright-Patt. Our base security forces defenders and fire department personnel are trained to quickly assess situations and take necessary action. An investigation is under way.