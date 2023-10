En una operación en curso, la Policía de Maine ha rodeado la casa del tirador responsable de un tiroteo en masa que dejó un saldo de 18 muertos y 16 heridos en la ciudad de Lewiston, Maine.

Las imágenes televisivas revelan la presencia de un gran número de agentes y un helicóptero desplegado en el lugar, mientras se escuchan llamados a través de altavoces instando al sospechoso, Robert Card, a entregarse.

El incidente tuvo lugar la noche del miércoles cuando el veterano Robert Card, de 40 años, abrió fuego en las instalaciones del restaurante-bar 'Schemengees Bar and Grill' y el local de bolos Sparetime Recreation en Lewiston, dejando un trágico saldo de 18 personas muertas y 16 heridas.

En una conferencia de prensa, la gobernadora de Maine, Janet Mills, informó que Card, un instructor de armas de fuego, había pasado dos semanas en un instituto de salud mental debido a que reportaba "escuchar voces y amenazas de disparar". La gravedad de la situación ha llevado al cierre de diversos establecimientos, escuelas y guarderías en la localidad de Lewiston y seis condados circundantes.

Las autoridades han instado a los habitantes a mantenerse alejados y extremar las precauciones en caso de toparse con el sospechoso, quien se presume sigue armado y peligroso.

La Policía de Maine ha anunciado en su cuenta oficial en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) que más de 100 investigadores locales y federales se han unido a la búsqueda exhaustiva de Robert Card.

contact with him. The shelter in place order stands in Lewiston. A vehicle of interest was located in Lisbon and we are now also asking residents in Lisbon to shelter in place as law enforcement works in that area to locate Card.