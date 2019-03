Tiroteo en Seattle deja cuatro muertos y dos heridos

Redacción/SIPSE

México.- Un tiroteo se reportó hoy a las 18:45 horas en Seattle, Estados Unidos. La policía confirmó que, con información preliminar, el saldo es de un muerto y varios heridos.

Los hechos ocurrieron al norte de dicha ciudad, en la vía pública, donde un pistolero atacó un autobús, hiriendo a su conductor y a otras cuatro personas.

Hasta el momento, las autoridades confirma la detención del agresor, cuyas motivaciones aún se desconocen.

Las fuerzas de seguridad han bloqueado la zona y ha ordenado a los vecinos permanecer en casa y evitar las rutas aledañas

On sand point way. Looks like the shooters went this way. Stuck on bus. pic.twitter.com/8orwL8yMRo