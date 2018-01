Tiroteo en Ámsterdam deja a dos personas heridas

Agencia

ÁMSTERDAM.- Un tiroteo registrado este viernes en Ámsterdam ha dejado al menos un muerto y dos heridos, informa la Policía de la capital neerlandesa. Ambos heridos han sido trasladados a un hospital local.

El incidente se ha registrado en Grote Wittenburgerstraat, cerca del centro de Ámsterdam. El periodista local Johann de Graaf escribió en su cuenta de Twitter que "la naturaleza del tiroteo aún se desconoce".

Con información del portal de noticias de RT

The shooting incident happened near the center of Amsterdam. 1 person deceased, two persons brought to the hospital with unknown injuries. Police starting a major investigation. pic.twitter.com/VlepWlOvcu