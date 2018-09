Tres muertos y varios heridos por tiroteo en Cincinnati

Agencia

CINCINNATI.- Al menos tres personas murieron la mañana de este jueves, luego que un hombre armado ingresara a un banco en el centro de Cincinnati y comenzara a disparar, informó el jefe de policía la ciudad, Eliot Isaac.

De acuerdo a El Financiero, el sospechoso también murió y otras dos personas fueron heridas, según declaraciones del jefe de polícia.

El tiroteo inició justo después de las 09:00 horas locales, cuando el pistolero abrió fuego antes de ingresar al vestíbulo del edificio del Fifth Third Bank, donde tres o cuatro agentes de policía lo afrontaron, dijo Isaac.

"Hay algo profundamente enfermo en el trabajo aquí y nosotros, como país, tenemos que trabajar en eso", dijo el alcalde de Cincinnati, John Cranley, durante una conferencia de prensa tras el incidente.

Tres hombres y una mujer fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, donde dos murieron y los otros dos permanecen con heridas de bala, indicaron las autoridades.

El tráfico de radio de la policía indicó que otras víctimas pudieron haber sido llevadas al Hospital Good Samaritan. El lugar fue declarado seguro alrededor de las 09:15 horas locales.

Con un saldo de cuatro muertos, este es el tiroteo masivo más mortífero en la región de Cincinnati desde el año 2013, indicaron las autoridades.

“Hubo un acto sin sentido de violencia armada en las calles de Cincinnati esta mañana. He hablado con el alcalde y le informé que el estado proporcionará los recursos necesarios a la policía local”, dijo en un mensaje en Twitter, el gobernador de Ohio, John Kasich.

