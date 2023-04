Tiroteo en banco de Kentucky deja al menos 4 muertos; el autor falleció

Un tiroteo en un banco de Lousiville, Kentucky, dejó al menos cuatro personas muertas y ocho heridas el pasado lunes, según informó la policía.

El agresor también falleció en el incidente, que se convierte en la matanza masiva número 15 en lo que va de año en Estados Unidos.

El tiroteo se produjo en el Old National Bank y la policía llegó al lugar cuando todavía estaban estallando los disparos.

Este hecho ocurre apenas dos semanas después de que un exalumno mató a tres niños y tres adultos en una escuela cristiana en Nashville, a unos 260 kilómetros (160 millas) al sur.

El subdirector del Departamento de Policía de Louisville, Paul Humphrey, afirmó que se cree que el agresor actuó solo y tenía algún vínculo con el banco. Aunque se está tratando de dilucidar cuál era su relación exacta, parece ser que era un exempleado.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó su consternación ante el tiroteo y lamentó la pérdida de amigos cercanos en el suceso.

“Esto es terrible”, declaró el gobernador. “Tengo un amigo muy cercano que no sobrevivió. Y tengo otro amigo cercano que tampoco sobrevivió. Y uno que está en el hospital y que espero que sobreviva”, dijo el funcionario.

Today is a tragedy. Louisville and the entire commonwealth are mourning and we call on everyone to share the love, support and compassion this community desperately needs right now. 1/3