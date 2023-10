Tiroteo de Bruselas: ‘Terrorista’ aseguró ser miembro del Estado Islámico

El presunto autor del tiroteo de Bruselas que ha provocado la muerte de dos ciudadanos de nacionalidad sueco ha publicado varios vídeos en Internet que acreditarían la hipótesis terrorista, en los que entre otras cuestiones se identifica como miembro del grupo terrorista Estado Islámico y aboga por "vengar a los musulmanes".

Un portavoz de la Fiscalía ha confirmado ante la prensa la difusión de un vídeo en plena huída del lugar de los hechos, en el que, según recogen medios belgas, alude a víctimas suecas y sugiere que está dispuesto a morir por la causa.

Además de las dos personas fallecidas, la Fiscalía también ha informado de una tercera víctima que ha resultado herida. Se trata de un taxista que permanece fuera de peligro.

Los servicios de seguridad de Suecia ya habían elevado en agosto el nivel de alerta antiterrorista para situarlo en el segundo escalón más alto, ya que consideraban que el país nórdico había pasado de ser considerado en ciertos círculos un objetivo "legítimo" a uno "prioritario" en el que cometer ataques.

Suecia permanecía en el nivel tres de cinco, pero tanto el Servicio de Seguridad (SAPO) como las Fuerzas Armadas decidieron elevarlo a cuatro, lo que implica que el riesgo de que se produzcan atentados es alto.

Suecia también ha estado en el punto de mira en los últimos meses por la quema de ejemplares del Corán, replicadas con críticas políticas y manifestaciones desde países de mayoría musulmana.

La policía belga mató a tiros el martes a un tunecino sospechoso de asesinar a dos hinchas suecos en un tiroteo descarado en una calle de Bruselas que estremeció a Bélgica y Suecia.

Horas después de que comenzara la persecución nocturna en la capital belga, la ministra belga del Interior, Annelies Verlinden, dijo en un mensaje en X, antes Twitter, que “el autor del ataque terrorista en Bruselas ha sido identificado y ha muerto”.

L'auteur de l'attentat terroriste à Bruxelles a été identifié et est décédé. Nous remercions les services de renseignement et de sécurité ainsi que le parquet pour leur intervention rapide et décisive hier soir et ce matin.