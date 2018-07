Reportan muertos y heridos en tiroteo en Toronto

Agencia

TORONTO.- La Policía canadiense se ha desplegado en Toronto tras reportes de un tiroteo. El incidente ocurre en la zona de Riverdale, al sur de la ciudad, de acuerdo a medios locales.

De acuerdo con actualidad.rt.com, reportes no confirmados indican que unas cuatro personas habrían perdido la vida en el sitio, mientras que entre 5 y 10 personas pudieron haber recibido heridas de bala.

BREAKING: Multiple people shot on Danforth Av in Greektown. Victims are spread across many blocks. pic.twitter.com/PvobE1so81