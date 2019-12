Discusión con balas de por medio desata pánico en plaza de Atlanta

Agencia

ATLANTA, Estados Unidos.- Momentos de tensión vivieron quienes se encontraban dentro del centro comercial Cumberland en donde se reportó un tiroteo que tuvo como resultado una persona lesionada.

De acuerdo con la policía del condado de Cobb, en Atlanta, ya se investiga el hecho, del cual, no se había informado sobre personas detenidas.

Un vocero del Departamento de Policía del condado Cobb informó que el acto fue protagonizado por dos personas que discutieron y terminaron a tiros; uno de los involucrados presntamente resultó herido.

En un mensaje en Twitter, el departamento de policía de ese condado enfatizó que no se trata de una situación de un tiroteo masivo, sino más bien una balacera aislada.

*No Active Shooter at Cumberland Mall*

We are continuing to gather information but this is not an active shooter event. It appears this was an isolated incident. Once we get more information we will update. @wsbtv @FOX5Atlanta @11AliveNews @cbs46 @ajc @mdjonline