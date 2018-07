Tiroteo en Nueva Orleans deja tres muertos y siete heridos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tres personas han muerto y siete han resultado heridas en medio de un tiroteo que se ha producido la noche de este sábado en la avenida South Claiborne de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), informa 4WWL.

Los agentes todavía no han detenido a los responsables. Según el jefe del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Michael Harrison, dos individuos abrieron fuego contra una multitud.

También te puede interesar: A un mes de paro laboral, empeoran los hospitales de Venezuela

Entre los siete heridos de bala uno permanece en estado crítico, mientras que la vida de otros seis no corre peligro.

"Algunas de las víctimas han sido trasladadas a hospitales próximos o centros privados, y los servicios de emergencia se encuentran en el lugar de los hechos atendiendo a algunos heridos", declaró un agente sin identificar al diario The Times Picayune.

La alcaldesa de la ciudad, LaToya Cantrell, ha afirmado en un comunicado que "en Nueva Orleans no hay lugar para este tipo de violencia" y que "esto es inaceptable en cualquier parte". Cantrell ha prometido que las autoridades no escatimarán recursos "para poner fin a este terror y ver que se haga justicia".

From @MattHintonPhoto at the scene on South Claiborne in New Orleans where 10 have been shot (3 killed): https://t.co/drYo3FoX8P pic.twitter.com/EVhkDoxGTh — New Orleans Advocate (@theadvocateno) 29 de julio de 2018

Here's the scene on Claiborne. Still waiting for an update from NOPD chief about what happened pic.twitter.com/lW4Ee6gTsd — Matt Sledge (@mgsledge) 29 de julio de 2018

Three dead, seven injured at Claiborne Avenue shooting Saturday night. See all of The Advocate's coverage here:



Full story: https://t.co/jkS7UCVNi8



Photo gallery: https://t.co/u5iE4HzYkK



List of major recent shootings: https://t.co/P10lEI7JZY pic.twitter.com/KE1TQtNWbJ — New Orleans Advocate (@theadvocateno) 29 de julio de 2018

Con información del portal de noticias RT.