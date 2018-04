Reportan atentado en oficinas de YouTube en California

Agencia

Estados Unidos.- Algunos trabajadores han reportado un tiroteo en la sede de YouTube en California. Según afirmaron varios usuarios a través de Twitter, el presunto tirador sigue estando activo.

En otra publicación, otro empleado informó que se encontraba en una reunión cuando vio a gente corriendo. Lo primero que pensó fue que era un terremoto, hasta que le alertaron de que había una persona disparando, informa el portal The HuffPost.

Según las primeras informaciones en Twitter, algunos empleados fueron evacuados y se encuentran a salvo. La sede de San Bruno alberga alrededor de mil 100 empleados, aunque no se ha confirmado si han sido todos evacuados y si hay víctimas mortales.

Por su parte, la Policía de San Bruno, donde está ubicada la sede de YouTube, recomendó a todo el mundo que se alejaran de la zona cercana a la compañía.

En una fotografía publicada en Twitter, se puede ver a los trabajadores de YouTube con las manos en alto; fueron evacuadas alrededor de mil 700 personas.

Según datos de RT Noticias, la persona que ha efectuado los disparos podría ser una mujer blanca, adulta, que lleva un pañuelo. Además, hay informes de que varias personas resultaron heridas, pero no hay informes de muertes.

De acuerdo con las publicaciones en las redes sociales, al escuchar disparos los empleados de la empresa salieron corriendo del edificio y algunos se encerraron en una habitación con compañeros de trabajo.