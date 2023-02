Tiroteo en desfile en Nueva Orleans deja un muerto y cuatro heridos

Una persona murió y cuatro se encuentran en condición estable tras un tiroteo registrado durante un desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans, informó la policía el lunes.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans señaló que una persona fue detenida poco después del tiroteo del domingo por la noche.

Las otras cuatro víctimas fueron hospitalizadas en condición estable.

El tiroteo ocurrió durante el desfile de Krewe of Bacchus, reportó el canal WWL-TV. Se recuperaron dos armas, dijo el superintendente adjunto Hans Ganthier.

El pasado miércoles 15 de febrero, se registró un hecho similar al interior de un centro comercial Cielo Vista Mall, ubicado en El Paso, Texas; donde autoridades acudieron al lugar donde desafortunadamente falleció una persona y tres más resultaron lesionadas.

Hasta el momento las autoridades continúan buscando al o los responsables de este hecho que terminó con la vida de una persona tras ser agredida a balazos dentro del centro comercial.

🚨#BREAKING: El Paso PD say a person shot 4 people inside Cielo Vista Mall after 5 pm. One person died & 3 were taken to the hospital. One person has been arrested & there’s a search for a possible 2nd person: https://t.co/ydW6My3C5f



⚠️ Warning: offensive language ⚠️ pic.twitter.com/Iu1sJBgSla