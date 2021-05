Un adolescente abrió fuego el martes en una escuela de la ciudad rusa de Kazán, provocando la muerte de nueve personas, entre ellas siete estudiantes de octavo grado, un maestro y otro trabajador escolar, informaron las autoridades rusas.

El tiroteo también dejó 21 personas hospitalizadas.

Imágenes difundidas por los medios de comunicación rusos mostraron a estudiantes con su uniforme blanco y negro corriendo del edificio. Otro video mostró ventanas rotas y humo sobre el ruido de disparos. Después del ataque había decenas de ambulancias a la entrada de la escuela y la policía cercó el acceso al edificio.

Los medios rusos dijeron que algunos estudiantes pudieron escapar durante el ataque, pero que otros quedaron atrapados en el edificio.

En varios vídeos publicados en redes sociales se observa la huida de varios estudiantes e incluso algunos que saltan por las ventanas del segundo y tercer piso de la escuela.

La mayoría de los estudiantes fallecidos estaban en el tercer piso y cursaban el octavo grado (14-15 años).

Al final todos los alumnos fueron evacuados a jardines de infantes cercanos y recogidos por sus familias.

Las autoridades informaron que arrestaron al atacante y que la policía abrió una investigación criminal sobre el tiroteo.

El joven arrestado fue identificado como Ilnaz Galyaviev, de 19 años de edad y exalumno del colegio, graduado ya hace cuatro años. Autoridades revelaron que fue expulsado de la escuela hace unas cuentas semanas porque no se presentó a los exámenes desde enero pasado.

De acuerdo con información del diario El País, la policía difundió un video en el que Galyaviev declaró que se dio cuenta de que era “dios” y que “siempre he odiado a todo el mundo”.

Según funcionarios de salud de Tartaristán, 21 personas fueron hospitalizadas por heridas tras la balacera, entre ellas 18 menores de edad, de los cuales seis estaban en cuidados intensivos.

