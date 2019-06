Difunden video de tiroteo frente a un tribunal federal

Agencia

TEXAS.- La Policía local informó a través de su cuenta en Twitter, que este lunes hubo un tiroteo protagonizado por un sujeto frente al tribunal federal de Earle Cabell, ubicado en Dallas (Texas, EE.UU.).

De acuerdo a RT, el hombre intercambió disparos con oficiales federales. De acuerdo con el periódico The Dallas Morning News, el tirador también disparó contra el edificio del tribunal federal.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas del suceso.

Se informa que los agentes desplazados al lugar devolvieron el fuego y el tirador fue herido de bala, tras lo cual fue trasladado a un hospital.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad y motivos que tuvo el hombre para realizar tal atentado, no si éste era dirigido para alguien en específico.

BREAKING: Video shows suspect after shots fired near federal building in downtown Dallas. @FOX4 pic.twitter.com/Wz1wymGJVM