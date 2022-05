Tiroteo en iglesia deja un muerto y cuatro heridos

Un día después de un tiroteo a 10 muertos en un supermercado de Buffalo, la tarde hoy ocurrió otro ataque, ahora en una iglesia de California. En el ataque una persona murió y otras cuatro resultaron heridas de gravedad.

Los agentes detuvieron a una persona y recuperaron un arma tras la balacera en la iglesia presbiteriana Ginebra de la ciudad de Laguna Woods, señaló en Twitter el departamento policial del condado Orange.

Una quinta persona sufrió heridas menores, señalaron funcionarios. Todas las víctimas son adultos.

Agentes federales del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se dirigían al lugar.

Laguna Woods es una ciudad de unas 16.000 personas ubicada a 81 kilómetros (50 millas) al sureste del centro de Los Ángeles. Muchos de los residentes viven en Laguna Woods Village, una amplia comunidad para personas de 55 años en adelante que se remonta a la década de 1960.

La oficina del gobernador Gavin Newsom indicó en Twitter que él estaba siguiendo la situación de cerca.

