Tiroteo en Aurora, Illinois deja varios heridos

Estados Unidos.- La policía de Aurora, Illinois, confirmó que hay un tirador activo que ha dejado varios heridos en la empresa Henry Pratt Company en Aurora.

De acuerdo con Chicago Daily Herald, al menos 4 agentes de policía y varias personas más resultaron heridas en el incidente de este viernes.

Breaking: Police and SWAT are responding to a shooting at Henry Pratt Manufacturing Company in Aurora, Illinois. Reports indicate that multiple people have been shot and the suspect is on the loose. Schools in the area are on lockdown. https://t.co/lCnDhuldQk