Tiroteo en Kansas deja cuatro latinos muertos y cinco heridos

ESTADOS UNIDOS.- Durante la madrugada de este domingo un nuevo tiroteo, registrado en un bar privado de la ciudad de Kansas, Estados Unidos, dejó cuatro muertos y cinco heridos de gravedad.

De acuerdo a López Dóriga, alrededor de las 01:30 horas locales, policías locales respondieron al reporte de disparos en el bar Tequila KC, donde hallaron a cuatro personas sin vida y a otros con heridas por arma de fuego, mismos que fueron trasladados a un hospital.

El portavoz policiaco Thomas Tomasic dijo que se desconocía el motivo y autor o autores del tiroteo. Hasta la mañana del domingo, continúa sin saberse quién perpetró el ataque.

Las víctimas mortales son todos hombres hispanos: uno de 50 años, otro de 30 y dos de 20.

