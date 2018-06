Se registra un tiroteo en oficinas de Maryland; hay muertos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-Una gran presencia policial se está registrando en Annapolis, Maryland (EE.UU.), al informarse de un tiroteo activo en el edificio de Capital Gazette.

El tiroteo ha dejado al menos cuatro muertos, informa Fox News citando a las autoridades policiales. Además, se informa de que se han producido varios heridos, entre ellos el editor del periódico John McNamara.

La Policía local informa a través de su Twitter que el edificio del periódico ha sido evacuado y está siendo registrado por los agentes.

Según los medios locales, hay un sospechoso bajo custodia.

There's an active shooter situation at the Capital Gazette newspaper building in Maryland. Police have not said anything about possible injuries or a possible suspect yet. pic.twitter.com/XaBhOTJvPM