Tiroteo Maine: Residentes se reúnen para orar tras masacre que dejó 18 muertos

En medio de campanas de iglesia que resonaban, los residentes de Maine se congregaron para asistir a misas que oscilaban entre la solemnidad y la alegría, uniéndose en oración y apoyo mutuo tras una semana traumática, que dejó 18 personas sin vida en el asesinato masivo de la historia.

El reverendo Daniel Greenleaf, al inicio de la misa en la Basílica de San Pedro y San Pablo en Lewiston, observó un minuto de silencio. Luego, dirigiéndose a la congregación, expresó el alivio de poder finalmente orar juntos después de días de confinamiento impuesto por la policía mientras buscaban al agresor de 40 años, Robert Card.

El cuerpo de Card fue descubierto el viernes en un remolque en un centro de reciclaje en Lisbon Falls. Las autoridades informaron que Card aparentemente se quitó la vida de un disparo, pero no se sabe cuándo. Además, Card es sospechoso de herir a 13 personas durante el tiroteo que ocurrió el miércoles por la noche en Lewiston.

En el santuario, algunas mujeres llevaban velos negros mientras se recaudaban fondos para ayudar a las víctimas del tiroteo y a aquellos afectados por "los horribles incidentes en nuestro pequeño pueblo", según un funcionario eclesiástico.

El reverendo Greenleaf compartió palabras de esperanza durante su sermón, destacando la importancia de la fe en momentos como estos, reconociendo que, aunque no pueden resolver la tragedia, los seres humanos no son máquinas que pueden ser reparadas.

En la Iglesia Bautista Lisbon Falls, la atmósfera inicial era jovial a medida que los feligreses se saludaban. Sin embargo, se tornó sombría cuando el reverendo Brian Ganong mencionó la tragedia. Durante la oración, pidió por las víctimas que luchaban por sus vidas, por aquellos que perdieron a seres queridos, por los rescatistas y profesionales médicos, y también por la familia de Robert Card, destacando sus conexiones con miembros de la iglesia.

El reverendo Ganong reconoció que la comunidad había sido impactada por la acción de una sola persona que perturbó su sensación de paz y seguridad. Aunque se sienten vulnerables, instó a la congregación a encontrar consuelo en la divinidad.

Tras el servicio, Ganong enfatizó cómo la comunidad se había sentido invadida, pero también expresó comprensión acerca de la naturaleza malévola del mundo en que vivimos.

Al término de la misa matutina en la basílica, Marcel Roy, un residente de Lewiston de 70 años, compartió sus pensamientos sobre los dolorosos días recientes. Si bien ha sido un período de sufrimiento, Roy mantiene la esperanza de que la comunidad pueda emprender un largo proceso de sanación.

La persistente resonancia de las campanas de la iglesia brindó un sentido de paz y unidad en medio de la adversidad, y Roy, quien conocía a cuatro de las víctimas del tiroteo, compartió sus oraciones tanto por las víctimas como por el agresor, rechazando el odio y manteniendo la comprensión de que nadie nace como asesino.

