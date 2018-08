Tiroteo en Mánchester deja 10 personas lesionadas

Agencia

REINO UNIDO.- Un tiroteo dejó 10 heridos en la zona Moss Side en Mánchester, Reino Unido, al término del carnaval del Caribe que se celebra anualmente.

Hasta el momento la policía desconoce cuántas personas estuvieron implicadas en la agresión, qué tipo de arma fue utilizada y cuáles fueron las causas.

También te puede interesar: Alertan por droga que convierte a adictos en 'Hulk'

"Varias personas hospitalizadas están siendo curadas de diversas heridas, pero felizmente ninguna vida está en peligro", aseguró un elemento de seguridad.

Varios vídeos colgados en Twitter muestran el pánico que se vivió tras el tiroteo...

El hecho sucedió alrededor de las 2:30 horas local. El superintendente Debbie Dooley indicó que durante estos días patrullarán la zona para que los pobladores se sientan seguros.

"Los oficiales están tratando de establecer exactamente dónde ocurrió este incidente y quién es responsable de un ataque tan peligroso", añadió. "El área está siendo examinando mientras también estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de personas posible y estamos revisando cámaras de seguridad para obtener todos los datos".

Varios vídeos colgados en Twitter muestran el pánico que se vivió tras el tiroteo. En uno de los vídeos se ve a un grupo de personas aterrorizadas que reciben ayuda de la policía. Una voz grita, se escuchan gritos de "moveros", mientras que otra voz pregunta "¿puedes oírme?".

Ten people injured in a shooting in Moss Side, Manchester overnight - injuries range from minor to major pic.twitter.com/F2dTqjjVxL

Several people have been injured after shots were fired in #MossSide earlier this morning. Extra officers will continue to patrol the area over the coming days. https://t.co/qzIQJzfKeX pic.twitter.com/I4CevWIlOo