Se registra un tiroteo cerca de un maratón en San Diego

SAN DIEGO CALIFORNIA.- Las autoridades de la ciudad estadounidense de San Diego (California) han confirmado la presencia de un tirador activo cerca de la ruta del Maratón Rock 'n' Roll San Diego, informan medios locales. Unidades de la Policía se encuentran en el lugar.

El Departamento de Policía de San Diego ha informado que la persona que realizó el ataque era una mujer que disparó desde el octavo piso de un estacionamiento.

La sospechosa ha sido detenida y el lugar del incidente ha sido acordonado. Un oficial ha sido trasladado a un hospital luego de pegarse un tiro accidentalmente, según la Policía.

Miles de corredores participaban en el maratón que corre desde State Route 163 a lo largo de B Street y el cual termina en Union Street.

A partir de las 12:16 p.m., el maratón se reanudó.

Un equipo de noticias de NBC 7 y Telemundo 20 se encuentra en el Centro Médico UC San Diego, donde una patrulla de la policía de San Diego está rodeada de cinta policial para la investigación.

#sandiego Officer involved shooting near #Marathon course & City hall parking structure, shooter’s in custody. Police said no more threat pic.twitter.com/2KCz6SzAD7