Tiroteo en escuela de EU deja a varias personas lesionadas

ESTADOS UNIDOS.- Una persona armada ha abierto fuego en una escuela secundaria de Benton, en el estado de Kentucky (EE.UU.), dejando al menos un muerto y múltiples heridos, informan medios locales.

Un invididuo ha sido detenido por la Policía, según el gobernador del estado, Matt Bevin. Se confirma la muerte de un estudiante y que al menos cinco personas han sido alcanzados por balas.

"Por favor, no difundan especulaciones ni rumores. Que los servicios de emergencia hagan su trabajo y agradezcan ustedes que están ahí para nosotros", ha escrito Bevin en su cuenta de Twitter.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...