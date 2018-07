Tiroteo en primaria de Kansas deja a dos personas lesionadas

Agencia

KANSAS.- Una persona disparó a dos trabajadores que se encontraban en una escuela primaria en Kansas, Estados Unidos.

Los trabajadores se encontraban instalando un set de juegos infantiles en la escuela primaria de Overland Park, dijo el vocero de la policía John Lacy en una conferencia de prensa.

El tiroteo se dio luego de que una pelea comenzara entre uno de los trabajadores y el sospechoso. Los niños de la escuela fueron resguardados en el edificio y no se reportaron heridos.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas no eran empleados de la escuela y se encuentran hospitalizados en condición crítica. El sospecho fue detenido minutos después, informó la policía de Overland Park en su cuenta de Twitter.

El sospechoso salió y se rindió sin oponer resistencia. La Policía indicó después que el detenido fue identificado oficialmente como el sospechoso del tiroteo al que buscaban.

La Policía informó que los empleados de la escuela no estuvieron involucrados en el tiroteo y Becky Miller, vocera del distrito escolar, confirmó que no había estudiantes en el campus.

Una víctima del tiroteo terminó en cirugía para tratar sus heridas, mientras que el otro está gravemente herido pero estabilizado

