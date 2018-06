Reportan tiroteo en residencia de ancianos en California

Agencia

Estados Unidos.- Este lunes, la Policía de Long Beach (California), acordonó una residencia de ancianos en medio de reportes sobre la presencia de un tirador activo en sus instalaciones, informan medios locales.

Actualmente, la residencia Covenant Manor está rodeada de varios vehículos policiales y de bomberos. La Policía ha evacuado el edificio de varias plantas en el que se ubica la residencia, informa el portal RT Noticias.

More officers in SWAT gear move in to Covenant Manor #Long Beach @CBSLA pic.twitter.com/dHfngovZCw