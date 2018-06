Tiroteo en suecia deja cuatro heridos durante festejo

Agencia

Suecia.- Un hombre armado abrió fuego contra una multitud que se encontraba en el centro de la ciudad de Malmo, celebrando la victoria de la selección nacional contra Corea del Sur en el Mundial Rusia 2018.

Testigos aseguran que se escucharon al menos 15 disparos. Se informa de que hay al menos cuatro heridos como resultado del tiroteo, informa el portal RT Noticias.

Swedish police say #shooting in #Malmo apparently wounds several: newspaper https://t.co/PeURxK4Iaq pic.twitter.com/dTHvhO5CCl