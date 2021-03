Tiroteo en supermercado de Colorado deja 10 muertos

Diez personas murieron en un tiroteo registrado el lunes en un supermercado de Colorado, incluyendo un agente de policía, y un sospechoso está detenido, informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el supermercado King Soopers en Bulder.

La jefa de la policía de Boulder, Maris Herold, anunció la cifra de muertos en una conferencia de prensa nocturna, en la que se le vio esforzándose por contener las lágrimas.

El sospechoso recibía atención médica y ya no había riesgo para el público, señalaron las autoridades.

Los agentes sacaron esposado de la tienda a un hombre con el torso desnudo y al que le corría sangre por una pierna, pero las autoridades no aclararon si se trata del sospechoso.

El policía asesinado era Eric Talley, de 51 años, que laboraba con la policía de Boulder desde 2010, señaló Herold.

Aún se les está notificando a las familias de las víctimas, por lo que sus nombres no fueron dados a conocer, dijo Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado Boulder.

“Esta es una tragedia y una pesadilla para el condado Boulder, y en respuesta tenemos la cooperación y el apoyo de las autoridades locales, estatales y federales", manifestó Dougherty.

Here’s a look at just a portion of the law enforcement response to the shooting. Lots of different agencies here from all across the front range #9News pic.twitter.com/XSYhqPgGIN