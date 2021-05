Tiroteo en Times Square deja dos heridos: entre ellos un niño

Dos personas, entre ellas un niño, es el saldo de un tiroteo en Times Square, en Nueva York, la tarde este sábado 8 de mayo de 2021.

Medios locales afirman que los disparos ocurrieron alrededor de las 17:05 (horas de Nueva York), en la esquina de West 44th Street y la Séptima Avenida.

En tanto, autoridades reportaron dos heridos: una mujer y un niño que fueron traslados a un hospital local. La mujer habría sufrido una lesión en la pierna; se desconocen las heridas del menor, pero se logró averiguar que tendría entre 3 y 5 años de edad.

El alcalde Bill de Blasio dijo en su cuenta de Twitter que los heridos se encuentran en condición estable.

Here’s the latest from Times Square:



Thankfully these innocent bystanders are in stable condition.



The perpetrators of this senseless violence are being tracked down and the NYPD will bring them to justice.



The flood of illegal guns into our city must stop. https://t.co/SjU2eQR09l