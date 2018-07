Tiroteo y toma de rehenes en supermercado de California

Agencia

LOS ÁNGELES.- Tiroteo con rehenes en Trader Joe's; California, en Estados Unidos.

Una persecución policial en el área de Hollywood terminó en el área de Silver Lake, en un Trader Joe's, con un sospechoso dentro, este sábado por la tarde, informó Telemundo.

Un vehículo que era perseguido se estrelló contra un poste fuera de la tienda. Hay informes de un tiroteo sin heridos.

La policía está trabajando tácticamente para disipar la situación, con múltiples clientes y trabajadores que se podían ver huyendo de la tienda, mientras la policía trabajaba para rescatar a los clientes y trabajadores atrapados en el interior.

UPDATE: We can confirm that there is an active barricaded suspect within a #TraderJoes in #Silverlake. An active tac-alert has been declared to ensure all resources necessary will be available. Please continue to stay clear of the area.