Estados Unidos y Canadá no llegan a un acuerdo sobre el TLCAN

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos y Canadá concluyeron la tarde de este viernes sus conversaciones sobre sus diferencias en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo un funcionario canadiense a la agencia Reuters.

El diario Wall Street Journal reporta que no hubo acuerdos este viernes, cita fuentes. El rotativo estadounidense añadió que se espera que Trump notifique al Congreso su plan de proceder solo con un pacto comercial con México.

La cadena informativa CNBC reportó que las conversaciones sobre el TLCAN continuarán la próxima semana, citando a un funcionario.

Las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos para modernizar el TLCAN se complicaron este viernes, luego de que se revelaron afirmaciones "off the record" del presidente Donald Trump acerca de que un pacto se basaría en los términos estadounidenses y Ottawa se mantuvo firme en no firmar "cualquier acuerdo".

"Al menos Canadá sabe lo que pienso", sostuvo Trump en Twitter como reacción al reporte de Toronto Star, sobre el cual expresó molestia al sentir que se violó su confianza.

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!