Senado de Estados Unidos ratifica el T-MEC

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Con 25 votos a favor y tres en contra, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos votó la mañana de este martes a favor de la ratificación del T-MEC.

El acuerdo pasará ahora al pleno donde aún no hay fecha para su votación.

Los líderes republicanos están trabajando con los presidentes de los otros seis comités con jurisdicción sobre el acuerdo para enviar el T-MEC directo al pleno, sin consideración por parte de estos seis comités.

En el escenario de que se eviten los seis comités, el voto en el pleno podría darse a fines de esta misma semana, o durante la próxima.

También te puede interesar: México, Estados Unidos y Canadá firman el T-MEC; así quedó el acuerdo

La noticia fue difundida en México por la embajadora de México en los Estados Unidos, Martha Bárcena.

En el caso de consideración por los seis comités, el voto podría aplazarse algunos días. A menos de que el juicio político al presidente Donald Trump inicie en el Senado, lo que podría atrasar el proceso varias semanas.

El senador Chuck Grassley dijo este martes en una entrevista con CNBC que la ley sobre el T-MEC pasará por el Senado "a más tardar" a fines de enero.

"Pasará por el Senado en algún momento entre los próximos días hasta más tardar a fines de este mes", dijo Grassley.

After several yrs of hard work USMCA just passed out of Sen Finance Cmte 25-3 BIG bipartisan support for trade deal is a historic win Congrats to @realDonaldTrump +USTR Amb Lighthizer +the USA! USMCA is good news for workers/manufacturers/farmers & all Americans