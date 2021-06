Tokio cancela transmisiones en vivo de Los Juegos Olímpicos

JAPÓN.- Los planes para transmitir en vivo las competencias de los Juegos Olímpicos en seis zonas de la capital de Japón fueron cancelados, anunció el sábado la gobernadora de Tokio.

La preocupación aumenta mientras el crecimiento sobre la pandemia del coronavirus azota al país asiático, hasta el momento Tokio cuenta con una de las campañas de vacunación más lentas del mundo desarrollado.

Los parques de Inokashira y Yoyogi y una universidad de la ciudad estaban en la lista de lugares donde se podrían ver en vivo los Juegos, que comenzarán el 23 de julio.

Prime Minister Yoshihide Suga (@sugawitter) and Tokyo Governor Yuriko Koike (@ecoyuri) agreed Saturday to spur #COVID19 vaccinations and continue to cooperate to successfully hold the Tokyo Olympics and Paralympics this summer.https://t.co/sRLV7NO68u pic.twitter.com/lODQLPEkpd