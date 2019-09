Toma fuerza el huracán Lorenzo: el más poderoso en el Atlántico

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- El huracán Lorenzo ha tomado fuerza este jueves y ya es categoría cuatro, convirtiéndose en el más poderoso en los últimos 30 años en el Atlántico tropical, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

"Si bien su clasificación exacta se determinará más adelante, Lorenzo es uno de los huracanes más grandes y poderosos registrados para el centro Atlántico tropical", señaló el Centro estadounidense, agregando que el último huracán comparable en la zona fue Gabrielle en 1989.

A las 21:00 horas (GMT), el huracán Lorenzo pasaba por el Atlántico con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y su trayectoria marcaba una dirección a las Islas Azores, a unos 1,400 km al oeste de Lisboa (Portugal).

Hasta el momento, el huracán Lorenzo afectaba las Islas de Barlovento (Antillas Menores) y la costa noreste de Sudamérica, según reportó el Centro Nacional de Huracanes.

NEW: A Special Advisory has been issued for rapidly intensifying #Hurricane #Lorenzo, which has become a major hurricane over the eastern Atlantic Ocean. Full advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/ehofWlCzM9