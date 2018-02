Sujeto armado toma varios rehenes en un bar de Miami

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Dos escuelas fueron cerradas este lunes por una supuesta situación de toma de rehenes de parte de un hombre presuntamente armado, producida en un club de Miami, reportan medios locales.

De acuerdo con la Policía del lugar, "después de un robo de un teléfono celular fuera del restaurant Joseph, nuestros oficiales fueron contactados por una mujer que salió y declaró que estaban siendo tomados como rehenes por parte de la dirección" del establecimiento, informa el portal RT.

Las autoridades precisaron que hasta 12 empleados del establecimiento podrían estar detenidos como rehenes por su dirección.

Un equipo SWAT y negociadores llegaron al lugar de los hechos, se les pidió a los residentes del área que no salgan de sus hogares.

Según la última información, los miembros del SWAT lograron irrumpir en el bar y tratan de ponerse en contacto con la gente que se encuentra dentro.

DEVELOPING: Up to 12 people being “held hostage” inside unnamed Miami bar by its manager pic.twitter.com/YZV9ccybfl