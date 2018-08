Tormenta de arena 'se traga' a la ciudad de Phoenix

Agencia

Phoenix, Arizona.- Una tormenta de arena engulló a la ciudad de Phoenix, en Arizona, desde la noche del jueves, provocando problemas de visibilidad en las carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional de EU, advirtió de posibles tormentas eléctricas y vientos de hasta 96 kilómetros por hora y aconsejó que los conductores abandonaran las carreteras hasta que el fenómeno cesara.

Check out these aerial photos of a massive dust storm crossing Phoenix, AZ. #haboob #duststorm #azwx Photos: @geraldferguson pic.twitter.com/cpJdNfkL2W