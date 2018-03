Bomba ciclónica deja muertos, tormentas e inundaciones en EU

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Al menos ocho personas han perdido la vida luego de que una bomba ciclónica azotara la costa este de Estados Unidos, la potente tormenta ha pegado fuerte en la región dejando como consecuencia tormentas, inundaciones y nevadas. Entre los muertos se encuentran dos menores de edad.

De acuerdo con el portal RT Noticias, un niño de seis años falleció al caer un árbol sobre su casa en el condado de Chesterfield, en Virginia. La caída de árboles fue también la causa de la muerte de otro menor de 11 años en Putnam Valley, en el estado de Nueva York, y de una anciana de 77 años en Kingsville (Maryland).

La costa este del país se ha visto afectada por condiciones meteorológicas extremas. La tormenta invernal dejó más de 30 centímetros de nieve en el oeste y el norte de Nueva York, y en las áreas costeras las fuertes lluvias obligaron a emitir alertas de inundación desde Nueva Jersey hasta Massachusetts.

VIDEO: Incredible footage from Scituate taken by the Marshfield Coastal Coalition. They are right on the sea wall. #7News #MAwx #noreaster pic.twitter.com/EhTBHc6A6V