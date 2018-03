Tormenta invernal cancela tres mil vuelos en Estados Unidos

Agencia

WASHINGTON, Estados Unidos.- Más de tres mil vuelos cancelados en EUA por tormenta invernal.



De acuerdo con Notimex, más de tres mil vuelos fueron cancelados y más de dos millones de personas quedaron sin servicio eléctrico, como balance preliminar de la tormenta invernal Quinn, que azota el noreste de los Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó acumulaciones de nieve y bajas temperaturas en los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York, y la región de Nueva Inglaterra.

Temperatures remain in the mid 30s and snow will continue to fall until late tonight. Exercise caution on your evening commutes, NYC. pic.twitter.com/Hy1NL2pZ1L